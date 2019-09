Roma – Undici nuovi autobus, di un gruppo di 44 arrivati in settimana, sono stati presentati questa mattina alla cittadinanza a Primavalle, alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del presidente di Atac, Paolo Simioni, dell’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, e del presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna.

I nuovi autobus andranno in servizio sulle linee 49 e 446 e fanno parte dei 227 acquistati mesi fa attraverso la piattaforma Consip. Ulteriori 46 mezzi saranno sulle strade entro poche settimane mentre per fine ottobre e’ previsto che tutti i 227 bus entreranno in servizio. “Il nostro obiettivo- ha detto Raggi- e’ arrivare a 700 entro la fine del mandato. Quando siamo arrivati Atac era sull’orlo del collasso. Oggi e’ un’azienda che sta piano piano rinascendo e stiamo ricominciando a far funzionare il servizio”.

“Continua il processo di risanamento- ha aggiunto Meleo- avviato sin dal nostro insediamento a sostegno dell’azienda di trasporto pubblico. I prossimi passi: nel bilancio 2019 abbiamo messo a disposizione 30 milioni di euro per l’acquisto di nuovi mezzi e in variazione di bilancio abbiamo anticipato al 2019 altri 30 milioni destinati al 2020. Quindi in totale altri 60 milioni per nuovi autobus. Ingenti risorse tutte destinate al trasporto pubblico”.