In bozza decreto energia poteri a Gualtieri su impianti rifiuti

Roma – “Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, nonché in attuazione dell’art. 114, comma 3, della Costituzione, spettano al Commissario straordinario del Governo di cui all’art. 1, comma 421 della legge n. 234 del 2021, limitatamente al periodo del mandato, le competenze assegnate alla Regione di cui agli artt. 196 e 208 del d. lgs. n. 152 del 2006, con riferimento al territorio di Roma Capitale”.

E’ la bozza, che l’agenzia Dire ha potuto visionare, del primo comma della norma (contenuta in un provvedimento più ampio su energia ma non solo che lunedì dovrebbe essere discussa in Consiglio dei ministri) contenente quei poteri straordinari che consentiranno a Roberto Gualtieri, nella sua veste di commissario per il Giubileo, di realizzare tutti gli impianti di rifiuti di cui Roma avrà bisogno (tra cui il termovalorizzatore ma anche la discarica di servizio) bypassando il piano regionale dei rifiuti.

Il commissario, oltre a predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, “regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi”, recita la bozza, “elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate di propria competenza; approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bJs” e “autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis”.

Un decreto del presidente del Consiglio regolerà “le competenze del commissario che, in via sostitutiva degli enti competenti, adotta, con ordinanza motivata, gli atti, i provvedimenti e le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2”.

Il commissario “adotta altresì, motivandone la necessità, ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo, sentiti il Governo e la Regione Lazio- si legge ancora- La Regione esprime un parere non vincolante entro 30 giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito”.

Sempre attraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il commissario e la Regione Lazio “possono essere nominati uno o più subcommissari”. Il commissario straordinario, cioé Gualtieri, si avvarrà “di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche” e potrà avvalersi anche “del supporto delle società in house delle amministrazioni centrali di cui all’art. 192, comma i del d. lgs. n. 50 del 2016, nonché degli uffici degli enti competenti cui si sostituisce”.

Il penultimo comma specifica che “le condotte poste in essere in attuazione del presente articolo possono dare luogo solo in caso di dolo responsabilità penale, contabile o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza, fatti salvi i casi di comportamenti dolosi”.

Infine “dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. (Agenzia Dire)