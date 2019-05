In Campidoglio consegna medaglie per giornata conclusiva Natale di Roma

NATALE ROMA. DA RAGGI CONSEGNA MEDAGLIE CELEBRATIVE IN CAMPIDOGLIO /FOTO

Roma – Giornata conclusiva, in Campidoglio, delle celebrazioni per il Natale di Roma (21 aprile). In aula Giulio Cesare la sindaca Virginia Raggi si e’ scambiata targhe e riconoscimenti con alcune eccellenze di vari settori.

Tra loro, Chiara Medaglia, Antonio Vecchio e Matteo Taglienti, dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cui e’ stata consegnata la medaglia del 2772esimo Natale di Roma. In cambio questi ultimi hanno donato il modello di gesso delle medaglie celebrative del 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci e dello Sbarco sulla Luna.

Premiata anche la banda della Polizia locale di Roma Capitale che ha aperto e chiuso la cerimonia con l’inno di Mameli prima e l’Inno alla Gioia a concludere.

Presenti in Aula, oltre al presidente Enrico Stefano e alcuni membri della Giunta, anche una selezione delle scuole primarie del territorio.