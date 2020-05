In nuovo bando trasporto inclusione disabili-normodotati

Roma – Inclusione, con mezzi che porteranno a scuola insieme i ragazzi con disabilita’ e i normodotati, e premialita’, per chi utilizzera’ scuola bus elettrici o pulmini meno inquinanti. Queste le due caratteristiche del nuovo bando sul trasporto scolastico le cui caratteristiche sono state rese note nel corso della commissione Scuola del Comune di Roma.

“Inclusione e premialita’ sono i due asset su cui puntiamo per il nuovo bando, visto che quello attuale e’ in scadenza- ha spiegato la presidente Teresa Zotta- ma stiamo anche cercando di capire come prepararci alla ripresa con il distanziamento sociale a bordo. Non ci sono ancora linee guida a livello governativo ma sono previste una serie di commissioni per prepararci. Per il nuovo bando crediamo sia importante puntare sull’inclusione, con un percorso di utilizzo misto dei mezzi per normodotati e bambini con disabilita’. E poi il bando conterra’ una sorta di premialita’ che piu’ utilizzera’ i mezzi elettrici”.