Inaugurato nuovo Punto Roma facile all’interno centro anziani Ottavia

Roma – È stato inaugurato questa mattina il nuovo Punto Roma facile all’interno del centro sociale anziani Ottavia. Il taglio del nastro e’ avvenuto alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, e del presidente del XIV Municipio, Alfredo Campagna.

“Questi punti che apriamo da qualche anno- ha spiegato Raggi- sono un modo per accorciare le distanze del divario digitale. Ormai la comunicazione e il rapporto con la pubblica amministrazione si sta spostando sempre piu’ su internet e quindi il computer e’ fondamentale. Tutti i non nativi digitali, volenti o nolenti, si devono sforzare per imparare le nuove tecnologie. Chiedere ed ottenere un certificato dal pc piuttosto che andare in un ufficio semplica la vita”.

Il nuovo Punto Roma facile e’ dotato di un computer dal quale gli anziani potranno imparare a navigare in internet e chiedere documenti e certificati vari sul sito del Comune di Roma.

I “Tutor” degli anziani che vorranno utilizzare la postazione saranno alcuni studenti del liceo Gassman. Gli orari sono i seguenti: il giovedi’ dalle 9 alle 13 ma su appuntamento.