Incendio Centocelle, Raggi fa visita a sorpresa

Roma – Visita a sorpresa della sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella palestra Haka Academy di via Valmontone nel quartiere di Centocelle, data alle fiamme questa notte da ignoti. “Diteci cosa possiamo fare per voi. Noi ci siamo”, ha detto la prima cittadina a Marco e Romina, i due proprietari. “Sono addolorata. Ci dispiace davvero per quanto accaduto perche’, in assoluto una cosa del genere e’ drammatica, ma poi se cio’ avviene dopo tre mesi di pandemia, mi rendo conto che tutto diventa tutto piu’ complicato”, ha detto Raggi.