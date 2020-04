Incendio Tor Bella Monaca, uomo in lite con moglie viveva in box

Roma – Aveva litigato con la moglie e se ne era andato di casa, per questo motivo un uomo di 45 anni e’ stato ritrovato in compagnia del suo cane, all’interno del box di proprieta’, ai piedi della palazzina di via Santa Rita da Cascia, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma dove questa notte e’ scoppiato un incendio. L’uomo, secondo quanto si apprende, a seguito dell’ennesima lite con la moglie aveva deciso di vivere nel box auto perche’, non potendo entrare in contatto con altre persone a causa delle norme anticontagio, non aveva trovato altro luogo dove andare. Il box dell’uomo non sarebbe lontano dalla zona dei quadri elettrici da dove e’ partito l’incendio. Il 45enne, che non ha riportato conseguenze ed e’ stato evacuato dai vigili del fuoco insieme al altre 70 famiglie. Nello stabile, i soccorritori hanno tratto in salvo, non senza difficolta’, anche una signora di 70 anni e un uomo di 95 anni.