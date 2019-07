Incidente al Trullo Garipoli (FDI): subito messa in sicurezza incrocio ed interventi sulla segnaletica

Ennesimo incidente sabato scorso in Via Sarzana all’incrocio con Viale Ventimiglia al Trullo. Ribaltata una delle tue autovetture. Non è la prima volta che accadono tali incidenti in quel tratto di strada. Basterebbe veramente poco – oltre al senso civico dei residenti e cittadini nel limitare la velocità essendo nei pressi di un centro abitato – per sanare tale criticità e per una sua reale messa in sicurezza. A tal proposito ho inviato una nota alla U.I.T.S Gruppo XI Marconi Polizia Locale e U.O.T XI per una verifica della segnaletica verticale e rifacimento di quella orizzontale oltre a richiedere uno studio di fattibilità per la predisposizione di dossi/dissuasori/rallentatori ottici e bande sonore per rallentare la velocità in prossimità dell’incrocio. Nei pressi dell’incrocio anche una area ludica e verde ed un Comitato di Quartiere. Al fine di mettere in sicurezza l’area ho anche richiesto una verifica e controllo al Servizio Giardini Roma Capitale delle alberature nei pressi dell’incrocio che ostruiscono parte della visibilità degli automobilisti. Così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI