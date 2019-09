Incontro Raggi-lavoratori Mediaset, stampa romana: attenzione da Sindaca

Roma – “Una delegazione di giornalisti e giornaliste di Newsmediaset e delle troupe eng guidate dal segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo, dal vicesegretario Stefano Romita e dai fiduciari Roberto Pavone e Ida Molaro sono stati ricevuti da Virginia Raggi. I lavoratori hanno espresso preoccupazione per il progetto dell’azienda di trasferire 29 colleghi e colleghe della redazione di Newsmediaset a Milano a partire dal mese di ottobre. Sarebbe il trasferimento l’ennesimo tentativo di ridurre l’offerta informativa prodotta dalla Capitale da parte di una azienda strategica nel nostro Paese per forza e presenza editoriale. Il riassetto di Newsmediaset sara’ oggetto di un tavolo sindacale convocato per il 9 settembre. La sindaca ha ascoltato con grande attenzione i lavoratori, ribadendo che Roma non puo’ rinunciare a presidi informativi di qualita’”. Cosi’ in un comunicato l’Associazione Stampa Romana.