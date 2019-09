Indagine Qualità vita e servizi pubblici: Roma peggiora. Bordoni: Situazione sempre più preoccupante

Roma – Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia:

La giunta Raggi ha fallito sul trasporto pubblico, igiene urbana e raccolta dei rifiuti. Sono i dati della relazione sull’indagine relativa alla qualità della vita che, come ogni anno, fotografa lo stato della Capitale in cui il giudizio medio dei romani non raggiunge la sufficienza dal 2014 e quest’anno addirittura peggiora: a pesare – si legge nella 12ª edizione dell’indagine presentata oggi dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali – sono soprattutto i voti attribuiti al trasporto pubblico di superficie e alla raccolta rifiuti e pulizia strade. I romani hanno bocciato i servizi essenziali della città, il fondo lo si tocca con l’igiene urbana. L’Atac è in una situazione estremamente critica, Ama non sta messa meglio e questo ricade sulla vita quotidiana dei romani: circolazione congestionata, una raccolta rifiuti a singhiozzo, basta vedere i cassonetti colmi e il degrado che impera dappertutto, dal centro alla periferia. Persino l’illuminazione pubblica per la prima volta scende sotto la sufficienza. Calano così tutti i principali servizi pubblici di sostegno alla Città, e il Municipio più penalizzato è proprio il primo: vetrina offuscata al centro di Roma. Abbiamo la Capitale al collasso, sotto quasi tutti gli aspetti, e questo non fa altro che renderci meno competitivi rispetto alle altre città europee. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina