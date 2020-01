Inizia monitoraggio 42.000 alberi

Roma – È in partenza un monitoraggio su 42.000 alberi di seconda grandezza presenti a Roma. Un piano reso possibile grazie ad un protocollo siglato oggi tra Comune di Roma, Protezione civile nazionale e Protezione civile regionale alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, del direttore della Protezione civile del Lazio, Carmelo Tulumello e di Daniele Leodori in rappresentanza della Regione.

Il protocollo consentira’ al Comune di effettuare la mappatura dello Stato delle alberature, evidenziando le situazioni di criticita’, e attuare gli interventi di messa in sicurezza. La Protezione Civile del Lazio, in quanto commissario delegato, provvedera’ a proporre l’assegnazione delle risorse. “L’accordo- ha spiegato Raggi- ci consentira’ di applicare un nuovo modello di monitoraggio straordinario degli alberi di Roma per un’esigenza di prevenzione troppo spesso non considerata.

Di fronte ad eventi meteorologici straordinari e’ necessario passare dalla logica emergenziale ad una logica di prevenzione. In questo modo partira’ un monitoraggio straordinario di 40.000 alberi di seconda grandezza su un totale di 330.000 piante di varia grandezza a Roma. Voglio pero’ ricordare che il Comune ha gia’ avviato un monitoraggio di 82.000 alberi di prima grandezza”.

“Stiamo assistendo da almeno 7 anni a eventi estremi climatici come le nevicate e le tempeste ventose- ha aggiunto Raggi- Il 29 e 30 ottobre a seguito di una eccezionale tempesta di vento che ha colpito il litorale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza. Abbiamo voluto investire le risorse a disposizione per passare a un modello di prevenzione degli impatti estremi”.

Borrelli ha aggiunto che “il protocollo e’ fondamentale per aumentate resilienza della nostra citta’” mentre Tulumello ha aggiunto che “di fronte a situazioni di questo tipo bisogna superare la logica delle competenze cosi’ rigide e lavorare tutti nella stessa direzione. La Protezione civile della regione Lazio sara’ al fianco di Roma per sostenere questo percorso e garantire ai romani una citta’ sempre piu’ sicura, bella e vivibile”. Un concetto, quest’ultimo, ribadito anche da Leodori.

“Voglio sottolineare- ha infatti chiarito- che su problemi cosi’ sentiti dai cittadini c’e’ uno stretto rapporto con il Comune e una forte collaborazione istituzionale che supera le schermaglie su altri settori. La prevenzione in questo caso e’ davvero importante”. Raggi ha infine colto l’occasione anche per ricordare lo stato dei bandi per lo sfalcio del verde orizzontale e verticale: “quello per il verde orizzontale da 48 milioni- ha detto- e’ stato bandito l’anno scorso e sara’ aggiudicato nel 2020 e quello da 60 per il verde verticale e’ stato bandito a novembre e anche lui sara’ aggiudicato quest’anno. Avranno durata triennale”.