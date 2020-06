Roma – “Le sedi INPS di Roma riprenderanno a breve il servizio all’utenza in sede su prenotazione, non appena saranno ultimate le procedure di predisposizione di tutte le misure, richieste dalla normativa sul COVID, per evitare il rischio del contagio e permettere la riapertura in sicurezza degli sportelli al pubblico”. Lo scrive in una nota la Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS di Roma.