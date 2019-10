Intervento su alberi largo Irpinia, Pulcini: intervento richiesto da anni da cittadini

Roma – Sono in corso le operazioni di riduzione del rischio e di messa in sicurezza delle alberature presenti su Largo Irpinia, nel V Municipio.

Oggi pomeriggio, l’Assessore all’Ambiente Dario Pulcini, si è recato sul posto per verificare l’avanzamento dei lavori. A tal proposito, Pulcini ha spiegato in una diretta video presente su Facebook:”Si tratta di un intervento impegnativo anche perché non era mai stato effettuato prima. È un lavoro necessario per evitare il rischio di schianto di rami sui passanti e sulle auto posizionate sotto gli alberi. Il nostro obiettivo è quello, come sempre, di restituire decoro e garantire sicurezza”.

L’intervento di potatura si estenderà anche sugli alberi di viale Partenope e proseguirà nei prossimi giorni anche sulle altre alberature presenti sulla sezione di territorio.

L’Assessore ha poi aggiunto: “Abbiamo approfittato della presenza della ditta che sta effettuando le operazioni di potatura anche per rimuovere un cumulo di ramaglie che era collocato dietro villa Luigia, su viale Partenope. E’ stato effettuato un intervento che era stato richiesto dai cittadini. Stiamo ridando quindi decoro e dignità all’intera area, ascoltando chi ci abita e la vive tutti i giorni”.

