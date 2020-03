Intervista On. Borghi: “Fondamentale sostenere politiche a sostegno dei giovani e del territorio”

All’interno del contesto politico e istituzionale, in un momento di straordinarietà dovuta anche alle ultime vicissitudini sanitarie, sono tuttavia molti i dossier aperti: dalla politica sanitaria alle attività del Copasir, dai progetti per il sostegno dei territori e delle attività locali alle politiche ambientali nazionale e sovranazionali, dalle infrastrutture 5G fino alla valorizzazione delle giovani generazioni.

In questo approfondimento esclusivo, l’On. Borghi della Commissione Difesa e Membro del Copasir, racconta la sua visione su alcuni dei temi di attualità più importanti del panorama politico e istituzionale italiano.