Intesa con Berlino per i 100 runner più veloci online

Roma – Da Roma a Berlino, dalla Citta’ Eterna, dai gladiatori e dalla millenaria storia intrisa di leggenda e fascino, alla cosmopolita citta’ tedesca protagonista dell’architettura e dell’arte moderna cosi’ come di numerosi accadimenti che hanno cambiato la storia recente. Dall’Acea Run Rome The Marathon da correre e da godere quasi senza cronometro nella Roma primaverile, alla Bmw Berlin Marathon, la maratona piu’ veloce del mondo, piu’ volte teatro del primato della maratona, l’ultimo dei quali quello di Eliud Kipchoge nel settembre 2018 con un velocissimo arrivo in 2h01’39” sotto la Porta di Brandeburgo.

Ora per soli 100 fortunati runners e’ possibile iscriversi in simultanea ed in convenzione ad entrambe le gare, Acea Run Rome The Marathon del 29 marzo e Bmw Berlin Marathon del 27 settembre. Una nuova ed imperdibile offerta che arriva a poco piu’ di due mesi dalla nuova maratona di Roma che quest’anno ha un nome ed un vestito tutto nuovo, che raccoglie i fasti dei 25 anni passati e rinnova il tutto con entusiasmo e tante iniziative. Lo fa sapere l’organizzazione in una nota.

Usufruire del pacchetto completo e’ molto facile, bisogna soprattutto essere veloci, perche’ i 100 possibili posti andranno ad esaurirsi senz’altro in breve tempo. I runner interessati devono solo registrarsi sulla pagina Endu dedicata, e finalizzare l’iscrizione a Roma. In breve tempo riceveranno una mail con il codice da utilizzare in successione sulla piattaforma d’iscrizione ufficiale della Bmw Berlin Marathon. L’iniziativa avra’ una scadenza massima del 31 gennaio.

Acea Run Rome The Marathon che comunque prosegue anche con le iscrizioni in forma singola classica, il pettorale per questo mese di gennaio ha un costo convenzionato di 70 euro, sono comunque possibili agevolazioni per chi ha compiuto i 75 anni d’eta’ e per i Senatori che hanno corso tutte le edizioni, cosi’ da premiare i maratoneti piu’ longevi, stoici e valorosi. Ancora possibili agevolazioni per i gruppi e societa’ sportive. Sul sito ufficiale ogni ulteriore e piu’ approfondita informazione.

STAFFETTA – Da qualche settimana aperte le iscrizioni anche per la staffetta Run4Rome, la grande novita’ e prima assoluta per questa edizione 2020 dell’Acea Run Rome The Marathon. Con la staffetta Run4Rome, che ha carattere solidale grazie alle onlus che hanno aderito al progetto charity, domenica 29 marzo 2020 tutti potranno essere protagonisti, anche chi magari e’ meno allenato ma ha sempre sognato di poter un giorno tagliare il traguardo di una grande maratona internazionale. Magari in questo 2020 un inizio per poi, chissa’, nel 2021 essere preparati a correre la maratona completa sia a Roma e poi dopo l’estate a Berlino.

SPONSOR – Acea Run Rome The Marathon ringrazia il title sponsor Acea, lo sponsor tecnico Joma – che a breve svelera’ le nuove maglie, la radio ufficiale Radio 105, l’official electric car Nissan, il media partner romano Radio Globo, il nutrition partner Named e l’official water Acqua San Benedetto.