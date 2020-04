Intesa Inps-Regione Lazio, struttura Fiuggi isolamento pazienti

Roma – “Questa mattina e’ stata consegnata all’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio una Struttura Sociale dell’Inps, la ‘Casa del Maestro’ sita a Fiuggi, in provincia di Frosinone (via Armando Diaz, 107). In questa fase critica dell’emergenza sanitaria in atto, ospitera’ temporaneamente pazienti infetti da COVID-19, da porre in isolamento fiduciario al di fuori della propria residenza o domicilio o per le quali non sia disponibile altra o diversa soluzione alloggiativa”. E’ quanto si legge in una nota. “Si e’ cosi’ concretizzata un’ulteriore forma di collaborazione tra l’Inps e la Regione Lazio per la piena tutela dei diritti essenziali della persona. La collaborazione potra’ essere estesa anche alle altre Strutture sociali dell’Inps nel territorio nazionale, in accordo le Direzioni Regionali dell’Istituto e le compenti Agenzie di Protezione Civile Regionali”.