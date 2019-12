Inversione Lavori Bilancio, in Aula il Consolidato 2018: per Oref ‘fotografia imperfetta’

Roma – Arrivato il parere dell’Oref, la maggioranza M5S in Assemblea capitolina ha votato l’inversione dei lavori dell’Aula per la trattazione immediata della proposta di delibera 190/2019, vale a dire il bilancio consolidato di Roma Capitale per l’esercizio 2018, inserendolo tra gli interventi in deroga e l’esame degli emendamenti del previsionale 2020-2022. Un consolidato che, secondo i revisori dei conti del Campidoglio, pur correttamente redatto “rappresenta non perfettamente” la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero gruppo dell’amministrazione. A illustrare il consolidato e’ stato l’assessore capitolino al Bilancio, Gianni Lemmetti.

“Presentiamo un documento che andava approvato entro il 30 settembre, siamo in ritardo ma mancavano documenti essenziali ai fini della composizione- ha spiegato Lemmetti- Nel perimetro di consolidamento abbiamo inserito il gruppo Acea, Aequa Roma, Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, Associazione Teatri di Roma, Centrale del Latte (in liquidazione), Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Roma Solidale Onlus, Risorse per Roma, Roma Patrimonio Srl (in liquidazione), Zetema Progetto Cultura Srl, Azienda speciale Palaexpo, gruppo Ama, Farmacap, Roma Metropolitane e Roma Servizi per la Mobilita’”.

Si tratta, ha sottolineato l’assessore, “di un documento a fini conoscitivi che ha un impatto fondamentale, come ricordato anche dalla relazione dell’Oref, in merito alla corretta contabilizzazione delle partite infragruppo che nel consolidato rappresentano ancora una voce su cui porre grande attenzione. Abbiamo portato avanti una grande attivita’ di riconciliazione dei conti delle aziende dentro il perimetro di consolidamento, che cambia rispetto all’anno precedente ma sara’ identico nel successivo”. Per Lemmetti “la gran parte delle difficolta’ che riscontriamo sono nella redazione della contabilita’ economico-patrimoniale perche’ trasformiamo la contabilita’ finanziaria dell’ente, che gia’ genera una perdita di circa 40 milioni nel rendiconto dell’ente nella contrapposizione tra costi e ricavi”.