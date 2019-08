Inviata busta di eroina a Zingaretti

Roma – È arrivata oggi presso la sede centrale del Partito Democratico di Roma, in via di Sant’Andrea delle Fratte, una busta misteriosa indirizzata a Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. All’interno vi era della polvere bianca, che dopo le indagini e’ stata identificata come eroina. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Digos e artificieri. Il mittente non e’ identificabile. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.