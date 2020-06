Iorio: contro sentenza Tar Piani di Zona pronti a ricorrere a Consiglio di Stato

Roma – “Siamo pronti a fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Lazio che ha disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale sulle linee guida per la corretta individuazione dei criteri e delle modalita’ di determinazione dei prezzi massimi di cessione degli alloggi nei Piani di Zona”. Cosi’ su Facebook Donatella Iorio, presidente della commissione capitolina Urbanistica. “Si tratta di un provvedimento frutto di un lungo lavoro che ha recepito gli indirizzi dati dalla commissione Urbanistica e dalla commissione d’indagine sui Piani di Zona e che ha rimesso finalmente ordine e fatto chiarezza in una materia complessa- conclude Iorio- In questi anni ci siamo impegnati per riconoscere ai cittadini i loro diritti e continueremo a farlo, continueremo a lavorare affinche’ sia ristabilita la legalita’ in un iter procedurale che deve dare dignita’ a tantissime famiglie rimaste vittime di speculatori senza scrupoli”.