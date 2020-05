Iorio: da Giunta piano strategico per completamento Piani di Zona

Roma – “Un programma strategico per completare i piani di zona ancora privi di opere di urbanizzazione fondamentali e per limitare il consumo di suolo, salvaguardando la campagna romana. È l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta capitolina nei giorni scorsi, che definisce gli indirizzi e le priorita’ delle azioni da mettere in atto per portare a completamento i piani di zona in itinere e procedere con la cancellazione di quei piani non piu’ attuabili, perche’ non rispondenti ai bisogni e alle esigenze attuali”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale, Donatella Iorio (M5S).

“La delibera prende le mosse dalle attivita’ svolte in questi anni dalla commissione Urbanistica, che ha dato avvio a un grande lavoro di analisi sui valori economici delle aree, sui fabbisogni sociali e sullo stato di attuazione dei Piani di zona condotto dall’assessorato, con il costante supporto degli uffici del dipartimento Pau. Sulla base di questo attento e capillare monitoraggio, la commissione Urbanistica ha potuto procedere a dare degli indirizzi specifici relativi alla manovra di densificazione dei piani di zona, poi confluiti in una mozione presentata dai consiglieri di maggioranza e approvata dall’Assemblea capitolina”, prosegue Iorio.

“Piuttosto che procedere alla costruzione di nuovi quartieri in zone della citta’ prive di servizi e lontane dalle vie di comunicazione e dai trasporti, devastando aree integre, spesso espropriate a prezzi elevatissimi, riteniamo sia piu’ utile concentrare tutti gli sforzi per completare i piani di zona non ancora terminati, privi delle infrastrutture e dei servizi indispensabili per garantire un buon livello della qualita’ della vita a chi vi abita. Parallelamente alla cancellazione dei piani oggi non piu’ attuabili, si procedera’ a riassegnare i comparti inattuati in quelli gia’ in corso, a soggetti imprenditoriali sani”.

“Ringrazio per questo enorme e incessante lavoro l’assessore Luca Montuori e tutto il suo staff per aver dato seguito ai nostri indirizzi, in attuazione delle linee programmatiche, che hanno come punto cardine la riduzione del consumo di suolo e l’attuazione di una trasformazione urbana con il minimo impatto sui territori”, conclude la presidente della commissione Urbanistica.