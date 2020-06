Iorio: non automatico bando a giugno per opere Piani di Zona

Roma – “L’assessore Valeriani parlava di fine giugno per mettere a bando le opere ma non e’ una cosa cosi’ automatica, perche’ va fatto un passaggio amministrativo su questo cambiamento e non escludo un passaggio in Assemblea Capitolina per stralciarle dalla pianificazione e renderle pubbliche tout court per poi affidarle ad Astral”. Le parole della presidente della commissione capitolina Urbanistica, Donatella Iorio, gettano un’ombra sulla possibilita’ che in pochi mesi regione e Roma Capitale arrivino a dama sull’inizio delle prime opere di urbanizzazione per completare alcuni dei piani di zona di Roma relativi al II piano di edilizia economica popolare.

“Il tema difficile che abbiamo incontrato-ha detto nel corso di una sua audizione in commissione regionale sui Piani di zona- non e’ stato tanto il reperimento dei finanziamenti, ma i collaudi, le acquisizioni e l’immissione in possesso di queste opere. Bene la notizia data ai cittadini ma ci tengo a restare coi piedi per terra e ponderare bene tutti i passaggi, per sapere bene cosa dire ai cittadini”. Iorio ha auspicato anche un coinvolgimento dei Municipi sulle cosiddette “opere di ristoro urbano”.

Non esattamente la musica che avrebbe voluto ascoltare l’assessore regionale all’Urbanistica e Politica Abitative, Massimiliano Valeriani, dopo il protocollo d’intesa da 56 milioni di euro con Roma Capitale proprio per realizzare queste opere di urbanizzazione attese da anni: “Tutto e’ legato anche a questo clima di collaborazione che io e Montuori stiamo coccolando e speriamo di non avere alcuna ripercussione. Molte delle cose che devono accadere sono frutto della collaborazione tra gli enti, se i progetti non arrivano, essendo noi come Regione rup e stazione appaltante, se questo clima viene meno, non possiamo mettere a gara nulla”, ha detto Valeriani.

“Siamo molto interessati a consolidare questo clima e mi spaventa la preoccupazione di chi chiede ulteriori coinvolgimenti e passaggi. Sara’ Roma Capitale a valutare se sia necessario coinvolgere i Municipi, le commissioni e i cittadini. Noi abbiamo fatto tutto cio’ che era da manuale”. A rimettere le cose a posto ci ha pensato l’assessore capitolino all’Urbanistica, Luca Montuori: “Ci saranno delle delibere di giunta, e non credo di aula, con cui queste opere verranno estratte dai piani di zona”.