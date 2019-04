Iorio: possibile nuova votazione su interesse pubblico Stadio Roma a Tor di Valle

Roma – “Potrebbe esserci una nuova votazione sull’interesse pubblico sullo Stadio della Roma a Tor di Valle, non dipende da questioni di merito o di una volonta’ specifica di modificare il progetto. Ma semplicemente per consolidare quell’interesse pubblico con un voto dell’Aula che non veda coinvolto il presidente Marcello De Vito. Non e’ ancora una decisione ma un’ipotesi che ci e’ stata illustrata”.

Lo ha detto la presidente della commissione capitolina Urbanistica, Donatella Iorio. “Non c’e’ un altro progetto in discussione sul tavolo- ha aggiunto- Quello entrato in conferenza dei servizi e’ il progetto dello stadio a Tor di Valle”.