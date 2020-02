Italia 76esimo paese su 149 per disparità di genere

Roma – Secondo l’indice costruito dal World Economic Forum, l’Italia e’ il 76esimo Paese per disparita’ di genere sui 149 censiti, agli ultimi posti tra gli Stati piu’ avanzati. E’ questo uno dei dati riportati oggi pomeriggio al Senato della Repubblica in occasione della presentazione dell’Osservatorio Cerved-Fondazione Bellisario 2020 sulla presenza femminile nelle aziende.

Rispetto al 2006 ha guadagnato una posizione grazie all’introduzione delle quote di genere nella composizione delle liste elettorali, ma negli altri ambiti ha evidenziato chiari peggioramenti: ad esempio, per quanto riguarda le opportunita’ economiche e’ scivolato al 117esimo posto, con performance particolarmente negative in termini di parita’ salariale In Italia e’ occupato il 56,2% delle donne tra i 15 e 64 anni contro il 75,1% degli uomini, una percentuale che risulta tra le piu’ basse all’interno dei 37 Paesi censiti da Eurostat.

Peggio di noi, solo Macedonia e Turchia. Un gap che si riduce, ma non si annulla con il diminuire delle fasce di eta’, dunque non dipende da ragioni generazionali. Dei 10 milioni di donne occupate, il 54,2% e’ al Nord, il 23,3% al Sud e il 22,5% al Centro. Quanto al profilo professionale, i dati Istat chiariscono bene il divario di genere: tra i quadri la percentuale di donne e’ del 45%, mentre precipita al 31,9% tra i dirigenti.

Anche il gender gap salariale in Italia continua a essere molto elevato: in base ai dati di Job Pricing, la disparita’ di retribuzioni tra uomini e donne e’ in media del 10,2% e risulta maggiore nelle mansioni di impiegato (-9,6%) e operaio (-10,6%), si assottiglia per i quadri (-4,3%) per poi ritornare alto tra i dirigenti (-9%).