Italia in Comune sostiene il referendum contro riduzione parlamentari

“Italia in Comune è pronta a sostenere ogni iniziativa in difesa della rappresentanza democratica per bloccare la riforma che prevede il taglio dei parlamentari, l’ennesimo specchietto per le allodole che il populismo a Cinque Stelle vuole imporre nel Paese”. Così in una nota Alessio Pascucci (nella foto) e Antonella Sassone, coordinatore nazionale e dirigente di Italia in Comune.

“È singolare che i paladini di questa norma siano gli stessi parlamentari 5 Stelle che rappresentano l’antitesi di ciò che dovrebbe essere la politica: nessuna formazione e selezione, approssimazione, commistioni tra interessi privati e la gestione del Paese, un circo mostruoso ossessionato dal mantenere il potere il più a lungo possibile. Trovare uno sponsor migliore del M5S per convincere i cittadini che i nostri rappresentanti in Parlamento sono un orpello di cui poter fare a meno sarebbe stato onestamente molto difficile”, osservano i dirigenti di Italia in Comune.

“Il taglio del numero dei parlamentari comporterebbe una modifica della Costituzione e indirettamente degli equilibri esistenti tra corpo elettorale e Parlamento, ma anche uno sbilanciamento a favore dell’esecutivo e a scapito dell’assemblea elettiva. Avere meno rappresentanti significherebbe avere meno voci fuori dal coro, meno persone libere disposte a fare ciò che è giusto e non ciò che viene ordinato dal capo politico”, conclude la nota.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Italia in Comune.