Italia in Comune: gradimento sindaco Coletta frutto di un grande lavoro –

“Il sondaggio Governance poll 2020 pubblicato ieri sul Sole 24 Ore conferma l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal sindaco di Latina, Damiano Coletta, che si posiziona al nono posto in una graduatoria che ha preso in considerazione il gradimento di 105 sindaci d’Italia”. Così in una nota Italia in Comune.

“Quella di Coletta è la dimostrazione che il lavoro serio e competente, portato avanti in una città uscita da anni complicati, può essere un modello vincente da applicare anche a livello nazionale. Italia in Comune, di cui Damiano Coletta è vice presidente, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dalla sua giunta comunale e in vista delle elezioni comunali che si terranno il prossimo anno si augura di poter bissare il successo ottenuto nel 2016, per completare il lavoro di risanamento e di rilancio di un territorio uscito distrutto da anni di malgoverno della destra. In un momento difficile per il Paese, con la crisi economica aggravata dal Covid-19, il rilancio può partire solo attraverso una gestione dei territori che punti sul civismo e sulla competenza per valorizzare le comunità locali”, conclude la nota di Italia in Comune.

