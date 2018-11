Italia Nostra: via pullman da Villa Borghese, ottima notizia per Roma

Roma – “I pullman turistici sono spariti da Villa Borghese, zona Ztl. Finalmente dopo anni di dure battaglie per liberare la villa storica dai parcheggi selvaggi e illegali in Viale Fiorello la Guardia e Viale Washington chi oggi ha percorso il muro torto ha visto i viali completamente liberi dai pullman turistici che deturpavano Villa Borghese. Buona notizia per Roma”.

“Finalmente si va nella direzione di ripristinare la legalita’ e di liberare la Villa da una funzione devastante impropria e illegittima. Uno sforzo in piu’ da parte dell’amministrazione capitolina: Italia Nostra Roma chiede ancora una volta che vengano ripristinate le telecamere di sorveglianza per evitare che camper, macchine private e veicoli non autorizzati transitino nella villa storica e ‘camping’ spontanei spuntino nei prati della villa”. Cosi’ in un comunicato Italia Nostra Roma.