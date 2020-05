Italia Viva: fiction Cinque Stelle su strade Roma

Roma – “Il consigliere grillino Ferrara ha annunciato la mirabolante opera di ‘un milione di metri quadrati di strade asfaltate, l’equivalente di piu’ di 150 campi di calcio. Virginia Raggi ha fatto piu’ strade degli antichi romani’: il dato vero e’ che nonostante il lockdown, solo il 2% delle strade Roma sono state ri-asfaltate dall’inizio dell’anno, l’1,3% nel 2019 e lo 0,7% nel 2018. Dati drammatici che si scontrano con la fiction grillina, ma i romani non sono stupidi e a matematica vanno meglio della Raggi e della sua maggioranza.”

“Se poi andiamo ad analizzare i lavori di rifacimento del manto stradale svolti, assistiamo a delle vere e proprie ‘opere d’arte’ di cui dovrebbe prendere nota davvero con carta e penna il consigliere capitolino Ferrara mentre elogia la sindaca: a Via delle Medaglie D’Oro e’ stata riasfaltata ad esempio solo la parte centrale della carreggiata lasciando un vero e proprio scalino sul bordo laterale con evidente pericolosita’ per i bikers e i motociclisti. E cosi’ anche altrove. E mentre i 5 stelle farneticano sulla matematica e sulla Roma antica, oggi in Campidoglio la drammatica attualita’ dell’ennesima protesta dei lavoratori della Multiservizi e dei sindacati in chiave unitaria Cgil Cisl e Uil siamo al fianco di chi rischia il lavoro e ci auguriamo che possa trovarsi quanto prima una soluzione all’emergenza occupazionale che aggrava la gia’ pressante crisi epidemiologica”. Cosi’ in un comunicato Marco Cappa e Eleonora De Santis, coordinatori di Italia Viva a Roma.