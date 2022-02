IV, Tidei: Lombardi non dia lezioni progressismo agli altri

Roma – “Comprendo che la Lombardi voglia tenere Italia Viva fuori dal centrosinistra ma non credo che possa arrogarsi il diritto di dare giudizi sul progressismo degli altri. Non con la sua storia e con quella del Movimento Cinque Stelle che per anni ha sostenuto battaglie contro la scienza e il progresso.”

“Hanno allevato schiere di No vax, parlato delle ONG come taxi del mare, votato e gioito per i decreti sicurezza, tentato di bloccare il TAP salvo poi ricredersi e nel Lazio, unica regione d’Italia, stoppato per quasi un anno le autorizzazioni per le rinnovabili. Dovrebbero prima capire loro se quello progressista è il loro campo”. Così in un comunicato la coordinatrice di Italia Viva nel Lazio Marietta Tidei. (Agenzia Dire)