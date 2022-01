IV, Tidei: per aziende turistiche Roma e Lazio situazione grave

Roma – “Gli oltre 8mila posti di lavoro a rischio a Roma e nel Lazio nel settore turistico rappresentano un dato preoccupante che impone scelte rapide e concrete.”

“La grave crisi causata dalla pandemia che sta colpendo ormai da quasi due anni alberghi, ristoranti, tour operator e le relative aziende di servizi collegate, sta infatti provocando una lacerazione profonda dal punto di vista economico e occupazionale e di conseguenza sociale sia nella Capitale sia a livello regionale.”

“Il protrarsi dell’emergenza e il conseguente blocco dei flussi turistici rendono in prospettiva la situazione ancora più complessa e allarmante per le aziende e per i lavoratori.”

“Si tratta di un patrimonio imprenditoriale e umano che non può in alcun modo essere lasciato in disparte. Urgono soluzioni immediate con ristori, sgravi fiscali che interessino l’intero settore e con il rinnovo della Cig straordinaria. La ricettività e l’accoglienza di Roma e del Lazio, da sempre un valore inestimabile per tutto il Paese, vanno protette e salvaguardate”. Così in una nota Marietta Tidei (IV), presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio. (Agenzia Dire)