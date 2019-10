IX Municipio, Cucunato: Ci dissociamo da Sindaca che parla molto e conclude poco

Roma – Piero Cucunato (Forza Italia):

Forza Italia in piazza contro la Raggi sabato 12 Ottobre con la speranza che Roma torni ad essere una capitale europea e non l’emblema del degrado e della demagogia politica. Siamo caduti dalla padella alla brace dal PD di Marino ai 5 stelle della Raggi, una debacle amministrativa che accompagna lo sconforto dell’attuale situazione che ci troviamo a combattere. Apprezzo l’impegno e stimo il coordinatore romano del partito Davide Bordoni per il suo lavoro nei territori nel tenere unito il partito e nel dialogo con i nostri alleati Lega e Fratelli d’Italia. Per questo nel IX Municipio, come in tutti gli altri, non mancherà un presidio di Forza Italia e invito tutti alla massima partecipazione, più firme raccoglieremo prima manderemo a casa una Sindaca che parla molto e conclude poco. La dignità dei romani non può essere più calpestata ed è arrivato il momento di reagire proponendo un programma serio e candidati credibili in un Centrodestra che auspico unito sul territorio e nell’amore per Roma, splendore ora sopito di una bellezza al di fuori del tempo. Così Cucunato consigliere municipale e capogruppo di Forza Italia del IX Municipio