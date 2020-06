La AS Roma ricorda Alberto Sordi: tweet con foto allo stadio

Roma – Alberto Sordi non ha mai nascosto il suo tifo calcistico per la Roma, ricordato piu’ volte anche nei suoi film. Come in ‘Finche’ c’e’ guerra c’e’ speranza’, 1974, in cui spaccia un tesserino dell’Associazione Sportiva Roma, un abbonamento dello stadio, settore tribuna Tevere numerata, in ‘Association Sanite’ Roma’, accompagnandolo con un ‘Forza Roma’. Oppure in ‘Il marito’, del 1957, quando tenta in tutti i modi di convincere la moglie a lasciarlo andare a seguire la partita della Roma nel derby con la Lazio. Oggi Alberto Sordi compie 100 anni e la societa’ giallorossa lo ha voluto ricordare twittando una foto dell’attore allo stadio Olimpico, in occasione della vittoria della Roma contro la Lazio nel 1957/58.