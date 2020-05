La Cig alle Pmi la pagheranno i risparmiatori – Si studia un blitz su conti correnti e libretti di risparmio –

Gualtieri .”…nel nuovo decreto un modello ambizioso, misure molto importanti…”. Sulle orme di Giuliano Amato?

Vi ricordate quella notte fra il 9 ed 10 luglio del 1992 quando il prof. Giuliano Amato fece quel blitz bancario sui nostri c/c bancari? Cioè quando il governo ordinò un prelievo forzoso del 6 per mille su tutti i depositi?

Ebbene nelle ultime ore, per il “transatlantico” di Montecitorio, corre sempre più insistente la voce che qualcosa di simile stia per accadere. Su disposizione del governo di Giuseppe Conte e ad opera del Ministro dell’Economia.

Quindi fate attenzione ai vostri libretti di risparmio, bancari o postali.

Ieri pomeriggio nell’annunciare alcune misure da inserire nel decreto economico, già detto di aprile e che ora dovrebbe vedere la luce a maggio, il ministro Roberto Gualtieri ha dichiarato che non tutto potrà essere finanziato dagli aiuti UE né dalle casse statali al 100%, ed ecco che: ” … il governo sta definendo un modello molto ambizioso che favorisca con incentivi adeguati l’afflusso di finanziamenti e del risparmio privato, a sostegno delle piccole e medie imprese, prevedendo per lo Stato di poter concorrere alla ricapitalizzazione sia sulle perdite che come sostegno». In sostanza, secondo il parere di molti commentatori, saranno disponibili, oltre ai fondi dello Stato che l’Unione europea ci concederà di usare, i risparmi privati incentivando lo strumento del “Piani individuali di risparmio.”

Ma cosa sono i Pri ?

Semplicemente una insieme di vantaggi fiscali per chi li voglia sottoscrivere “ l’afflusso” vincolando il proprio risparmio (massimo 30.000 €.) per la durata di cinque anni.

Ci sono però anche degli svantaggi; oltre ai costi piuttosto alti di gestione e costituzione c’è quello (del rischio!) di performance economica. Temine che in italiano significa: crescita o diminuzione del valore di un investimento in un dato periodo temporale.

Ed in Italia si sa quale fine spetta alle disposizioni finanziarie governative emesse nei cosiddetti periodi di emergenza: crisi energetica, alluvioni, terremoti ecc.

Comunque Il governo, oltre a una cassa integrazione “a tutti i dipendenti, a tutte le tipologie di imprese, anche molto piccole”, ha introdotto anche “un’indennità per una platea molto ampia di lavoratori autonomi, siamo sopra i quattro milioni di persone se si sommano gli oltre 3,5 milioni che l’hanno dall’Inps…” ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha assicurato: “il decreto vedrà la luce entro questa settimana.”

Tanto per la cronaca va ricordato che il blitz del governo Amato produsse, con l’aggiunta di una patrimoniale sugli immobili, poco più di 11 miliardi di lire, senza portare un solido contributo alla crisi finanziaria.

Tanto che il “dottor Sottile” dopo aver navigato in affanno tempestoso per alcuni mesi fu costretto dimettersi.

Angelo Pennacchioni