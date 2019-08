La denuncia di Federconsumatori: con caldo strade pullulano di topi

Roma – “Con il caldo e approfittando delle strade meno affollate del solito, nelle vie della capitale e’ possibile trovare in queste settimane numerosi ospiti indesiderati. Sono molti i cittadini che ci hanno segnalato, infatti, la presenza di topi, per lo piu’ ratti, che passeggiano indisturbati intorno ai cassonetti, alimentandosi dei rifiuti che rimangono abbandonati in prossimita’ dei punti di raccolta”. Lo comunica in una nota Federconsumatori.

“Una situazione divenuta insostenibile per i cittadini- prosegue la nota- preoccupati per i rischi sanitari. Qualche mese fa l’Ordine dei Medici gia’ sottolineava l’emergenza sanitaria, invitando i cittadini a gettare l’immondizia con scarpe chiuse e guanti. Tale quadro e’ destinato a peggiorare con il rientro dei romani e con il conseguente aumento del volume dei rifiuti”. È quindi necessario, secondo Federconsumatori, che l’amministrazione comunale “intervenga per la sicurezza dei cittadini e operi una attenta derattizzazione per tutelare la salute pubblica. Questo risulterebbe utile anche a risollevare l’immagine di Roma a livello internazionale: non bisogna sottovalutare, infatti, i danni che tale situazione sta riportando sulla reputazione della capitale agli occhi dei turisti di tutto il mondo”, conclude.