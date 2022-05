La parabola discendente del Salvini russofilo

Salvini vuole andare a Mosca a parlare di tregua e di pace. Non si sa bene perché, sembra non sia chiaro neanche a lui. Non si è capito neanche se partirà effettivamente o stia tentando di sfruttare l’effetto annuncio per capire se, da un punto di vista dei sondaggi, gli convenga o meno.

Di sicuro si è sollevato il consueto vespaio all’italiana: tutti parlano di lui, di nuovo, dopo settimane di oblio.

Le cancellerie straniere, senza dubbio, osservano con perplessità le evoluzioni della politica italiana.

E forse era l’obiettivo realmente ricercato, con buona pace della diplomazia: suscitare clamore e attenzione.

La logica del “salvinismo” è sempre stata questa: una comunicazione pervasiva, martellante, continua venata di una sorta di esibizionismo stolido che perde di vista il senso dei contenuti che vengono rilanciati di continuo (celebri i selfie con la pasta Barilla e il ragù pronto e altre buffonate), pur di raggiungere il massimo numero di persone con ogni mezzo, a partire dai social.

Il “salvinismo” è la via del prezzemolo applicata alla comunicazione politica, una comunicazione ubiquitaria, ma semplificata, basata sul vecchio “buon senso” popolare, composta di frasi e concetti elementari, luoghi comuni. Per anni ha funzionato creando consenso intorno al personaggio, ma al prezzo (è il prezzo di tutti i personalismi politici) di mettere in ombra tutti gli altri (il suo partito, i presidenti di Regione, i sindaci della Lega). Tale è stata la forza del personaggio mediatico che qualunque discussione sull’ubi consistam del partito ne è rimasta fagocitata, a parte una vaga aspirazione a lasciarsi alle spalle la Lega di Bossi e le sue velleitarie spinte secessioniste per giungere ad un traghettamento verso un qualche tipo di destra nazionale.

Peccato che quello spazio fosse già stato occupato dalla Meloni, a sua volta alle prese con le ascendenze missine e con la cronica carenza di personale politico di qualità che, da sempre, ha contraddistinto la destra italiana.

Schiacciata fra la destra DC e la riserva “nera” del MSI, lambita dalle trame eversive del periodo stragista e della strategia della tensione, la destra italiana ha avuto l’occasione di rifarsi il maquillage nei lavacri di Fiuggi con Fini, al traino dell’operazione berlusconiana. Sappiamo tutti com’è finita e sappiamo che quella rottura, tra Fini e Berlusconi, ha aperto lo spazio che Meloni ha riempito e nel quale Salvini, troppo vanesio, troppo preso dalla politica social, non è riuscito ad infilarsi, partendo da una base politico-elettorale che non nasceva di destra, ma nasceva dalla erosione di spazi elettorali in Veneto e Lombardia che, per decenni, erano stati di pertinenza democristiana o, in misura molto minore e principalmente a Milano, del PSI di epoca craxiana. In altre parole, la Lega non è mai stata, né potrà mai essere un partito a vocazione nazionale, sul territorio.

D’altra parte, proprio per le ragioni testé esposte, in Italia non è mai esistita e non avrebbe potuto esistere una destra liberal-conservatrice esattamente come non è mai esistito e non avrebbe potuto esistere un partito social democratico sul modello di quelli europei. Chiusi nella dialettica della contrapposizione fra i blocchi, i partiti della Prima Repubblica erano funzionali ad un certo assetto geopolitico che teneva conto delle specificità italiane.

Finita l’Unione Sovietica quell’assetto si è liquefatto ed è questa la vera matrice della c.d. Seconda Repubblica.

Salvini sembra non averlo capito e forse poco gliene importa: che sia una foto sul tetto del Viminale con i gabbiani che lo assalgono, una danza sulla spiaggia, un cattivo piatto di pasta cucinato a casa sua o una figuraccia rimediata sul confine Polacco-Ucraino da un sindaco locale esponente di una lista nazionalista, Salvini sembra non aver compreso che il trucco, abusato, sta cessando di funzionare e che non è più possibile sostituire la propria immagine ai contenuti e ad una piattaforma politica vera che collochi il suo partito in una qualche famiglia politica ed offra una prospettiva precisa al suo elettorato di riferimento.

E questo lo sta trasformando in un peso per i suoi che, prima o poi, decideranno di disfarsi dell’ingombrante Matteo.