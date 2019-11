La proposta di Aubert: varchi Ztl aperti da 8 dicembre a 6 gennaio per diminuire traffico

Roma – Vista la quantità di persone che affolleranno le vie del centro storico di Roma per il tradizionale shopping natalizio, sarebbe auspicabile che la Sindaca Raggi regalasse un po’ di tranquillità agli automobilisti aprendo i varchi della Ztl, dal giorno 8 dicembre sino al 6 gennaio. Lo dichiara il coordinatore di Forza Italia del I Municipio di Roma, Luca Aubert.

In questo modo anche i quartieri limitrofi come ad esempio Prati, sarebbero sicuramente più liberi da smog e traffico visto che coloro che vogliono recarsi in centro lasciano l’autovettura nelle strade adiacenti congestionando il traffico. Sarebbe riduttivo pensare – afferma Aubert – che i problemi del traffico a Roma siano stati risolti allungando l’orario della Ztl, come ben sa chi circola nella nostra citta’.

La sindaca ci rifletta, basta poco, solo questo sarebbe già un buon regalo di Natale dopo i 3 anni di disastri grillini. Lo dichiara, Luca Aubert, coordinatore FI Municipio Roma I Centro.