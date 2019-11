La smentita di Ama: tutti i rifiuti differenziati sono raccolti e avviati a riciclo

Roma – Ama S.p.A. smentisce categoricamente notizie stampa di oggi, assolutamente prive di fondamento e altamente lesive dell’immagine aziendale.

La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, infatti, ribadisce ancora una volta che tutti i rifiuti differenziati e conferiti correttamente dai cittadini, secondo le modalità indicate dall’Azienda, vengono raccolti, valorizzati e avviati alle rispettive filiere di riciclo.

Le foto pubblicate, infatti, mostrano esclusivamente materiali abbandonati scorrettamente intorno ai cassonetti stradali, raccolti dagli operatori in servizio sul territorio e depositati come previsto nel semi–rimorchio per l’indifferenziato. Questi rifiuti, infatti, anche se contengono materiali in plastica e/o cartoni bagnati (soprattutto per la pioggia di questi giorni), non risultano più differenziabili e, al pari degli altri rifiuti da spazzamento, sono quindi purtroppo da considerarsi non più riciclabili.