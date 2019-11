La smentita di Atac: nessun problema di incendi su linea metro A

Roma – “In relazione a notizie di stampa, che riportano di allarmi antincendio scattati in alcune stazione della linea A, e della chiusura della stazione Spagna, Atac precisa che non si e’ verificato alcun incendio nelle stazioni. Gli allarmi sono scattati a causa della presenza di fumo provocato dai freni bloccati di un treno guasto che e’ stato necessario trainare al deposito per ripristinare velocemente il servizio. Il veicolo si era guastato alla stazione Cornelia. La necessita’ di movimentarlo ha provocato l’emissione di fumo e il conseguente disservizio”. Cosi’ in un comunicato Atac.