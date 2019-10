La solitudine politica dell’uomo qualunque

L’Europa nana in un mondo di autocrati si dibatte fra i tentacoli della propria dissoluzione come ragione di senso per i singoli. Gli Stati Nazionali sono in crisi e la proiezione comunitaria, caduta dalle vette dell’ambizione unionale agli abissi degli egoismi di un tempo, non sembra in grado di dare risposte. Questo perché la politica ha perso di senso. La storia dell’ottocento e del novecento ha progressivamente definito i tratti della rappresentanza politica di massa correlativamente alla emersione, all’interno degli Stati Nazionali europei, di attori nuovi e classi sociali ben definite. Costoro hanno forgiato i propri strumenti professionali di intermediazione, prima sindacale e poi politica. E’ stato un processo convulso che ha prodotto contraddizioni, lotte, sacrifici ed involuzioni totalitarie: la superfetazione del “partito” sugli iscritti, la sua burocratizzazione, l’utilizzo dell’idealtipo del movimento politico organizzato in partito come grimaldello per duplicare e sostituire lo Stato liberale ha prodotto una guerra mondiale, ma ha anche consentito la creazione di esempi moderni di social democrazia nei quali, per la prima volta nella storia, sono stati affermati dei principi, in parte realizzati concretamente, di riscatto sociale nella mediazione fra le istanze di classe. In qualche modo era un mondo “rassicurante” nei suoi orrori: la guerra fredda e la contrapposizione fra i blocchi sono state il collante di questi assetti nazionali e sovranazionali ed il crollo dell’URSS li ha definitivamente liquefatti, creando un’alluvione nei flutti della quale ancora oggi, a distanza di decenni, ci dibattiamo. Il mondo post ideologico, il mondo post partitico, il mondo disintermediato pone dunque sfide dirimenti alla forma Stato – non più riempita dal tessuto politico diffuso della intermediazione politica e sindacale – aprendone gli spazi ai personalismi, ai leaderismi, al rapporto diretto fra “capi” e “popolo”. I primi, disperatamente deideologicizzati e, quindi, privi di una visione del mondo e di una direzione storica, devono darsi un vestimentum di qualche genere, sovente cucito sulle paure e sulle insicurezza della larga parte sofferente delle mature società europee. Il secondo, sempre più interclassista data la propagazione della povertà e dell’insicurezza sociale, paradossalmente spinta da politiche neoliberiste sostenute da classi dirigenti di transizione e sovente di provenienza ex socialista o socialdemocratica, è definitivamente ridotto al ruolo di pubblico votante, incardinato in una specie di eterno gioco del sondaggio pro o contra – nel quale non si arriva mai a niente – come se campagna per le elezioni e Politica fossero ormai la stessa cosa.

E questo ci porta alla domanda di fondo: è, oggi, la Politica in grado di incidere concretamente e in modo significativo nel Reale, nella immediatezza della vita dei singoli o, piuttosto, in un processo di disfacimento dello Stato Nazionale – prima borghese-liberale poi totalitario e, infine, “socialdemocratico” o comunque “compositivo” degli interessi contrapposti – essa è condannata al ruolo di mera scenografia di costume, atteso che l’asse politico globale si è spostato fuori dall’Europa ed appartiene a personaggi che non rispondono al concetto europeo di leadership (ma, sovente, a quello di autocrazia), detentori di capacità militari e dotazioni economiche che eclissano quelle dei vecchi stati nazionali europei?

