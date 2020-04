La Torre di Babele

Il problema della “fase 2” è che non c’è nessuna “fase 2” e che la comunicazione del Governo è gestita malissimo: il Causìdico va in crisi quando si tratta di decidere. Ora scopriamo che esiste l’ennesimo documento “riservato” – pesante caveat del Comitato di Salute Pubblica (o Comitato Tecnico Scientifico) – che ha mozzato il fiato in gola al Nostro. Ma se è un documento riservato perché circola su tutti i giornali online? Voglio essere secco: io non voglio sapere quale sia stato il percorso decisionale e valutativo interno al decisore politico, io dal decisore mi aspetto, omen nomen, decisioni e una comunicazione in linea.

Serviva dire altro che non “Fase 2”, serviva dire: possiamo allentare su alcune attività economiche di filiera per non far collassare definitivamente il PIL più alcuni modestissimi alleggerimenti del lockdown perché siamo ancora in mezzo a una epidemia.

C’è una verità nascosta nel tentennamento permanente e nel papocchio comunicativo ed è questa: il virus continuerà a circolare e, nel frattempo, si rinvia tutto il rinviabile.

Benissimo: stiamo dicendo che non c’è modo di sapere quando finirà e che non abbiamo un piano per gestire i focolai locali.

Ma allora che senso ha parlare di riaperture di ristoranti, parrucchieri, centri estetici e bar? Che senso ha far trapelare misure e distanze fra tavolini ed avventori?

E le Chiese no: neanche se ci entrano dieci persone in mille metri quadri col termoscanner e le fettucce fra i banchi. Also spracht Brusaferro: niet.

Poi leggi un suo esimio collega di Genova che dice esattamente il contrario: “il governo ha osato poco, poteva fare di più”.

Ma stiamo scherzando: ma è una epidemia a la càrte questa? Riapriamo si, riapriamo no, mezza coscia, un ginocchio, facite ‘a mossa…

E’ una pagliacciata, ma tragica perchè c’è un fiume di morti che non accenna a seccarsi.

Altra domanda al Causìdico: e sulle RSA e le case di riposo che pensate di fare? Quelle le avete lasciate infettare infilandoci i malati “lievi” accanto agli anziani fragili.

E le mascherine: servono, non servono, sui mezzi si, per strada no. Ma se (ovviamente) servono, ce ne sono per tutti? O forse proprio perché non ce ne sono per tutti la si sta buttando in caciara?

C’è moltissima confusione, ci sono troppi annunci, anticipazioni, voci e continua l’autarchia regionale che deve finire: se Zaia riapre e De Luca ammette la pizza a domicilio, Fontana vorrebbe tutti in fabbrica e Zingaretti non ho capito mica.

E’ un manicomio.

La gente è sempre più confusa, sempre più spaventata (e parlo anche delle preoccupazioni economiche) e vorrei che anche chi oggi prende stipendio e pensione e, quindi, se ne può star tranquillo, iniziasse a ragionare sul fatto che senza PIL non ci sono tasse e, alla fine, non ci sono nè stipendi, nè pensioni.

Nessuno è al sicuro, se continua così.

Tutti i soloni del perbenismo sanitario sappiano inoltre che la sanità la pagano le tasse.

Ci sono settori, come il turismo, che non si riprenderanno nè ora, nè nei prossimi 18/24 mesi. Cosa dire dell’automotive? Ma chi volete che pensi a comprare una macchina in questo momento o a fare un leasing o un finanziamento? E poi c’è il commercio al dettaglio che lascerà sul terreno decine e decine di migliaia di vittime.

Io non ho ricette (qualche idea si, ce l’ho), ma, lo ripeto per la centoduesima volta, mi aspetto che chi deve prendere decisioni le prenda e le comunichi chiaramente, ma non questo stillicidio di anticipazioni, proclami televisivi e rettifiche interpretative (quella sui “congiunti” sfiora il ridicolo).

CB