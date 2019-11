Lamorgese: contrastare mafie è priorita

Roma – “Il ministero dell’Interno, che mi onoro di rappresentare, come tutto il governo considera il tema della prevenzione e del contrasto alle mafie una priorita’ politica per il Paese”. A dirlo il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, con un messaggio letto dal prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, durante la fiaccolata della legalita’ in corso sulla collinetta di via del Quadraro, dove un anno fa sono state abbattute 8 ville della famiglia Casamonica. “Ritengo, come peraltro avuto modo di affermare recentemente nel corso della mia audizione in commissione parlamentare Antimafia, che aggredire la forza economica delle cosche riaffermando la legalita’ e la presenza dello Stato, determina alle organizzazioni criminali un chiaro indebolimento della loro capacita’ di intimidazione e contribuisce a rafforzare nei cittadini la fiducia nelle istituzioni.”

“Al tempo stesso, la restituzione alla collettivita’ dei beni confiscati come nel caso delle ville sottratte ai Casamonica, permette di rimettere in circuito nell’economia legale, le risorse destinate ad una crescita sociale. Garantire la legalita’ e’ un asset strategico di competitivita’ e di crescita e’ una condizione essenziale per accrescere la fiducia dei cittadini, per far prosperare l’economia e la produttivita’ del Paese, nonche’ per assicurare una maggiore coesione sociale. La battaglia contro le mafie per l’affermazione il mantenimento della vitalita’ richiede uno sforzo congiunto di tutte le componenti del sistema istituzionale ed e’ per questo che sento di dover ringraziare le donne e gli uomini che nelle diverse articolazioni del ministero dell’Interno come pure la magistratura e tutte le forze di polizia impegnati quotidianamente con tenacia e passione in una delicata opera di disarticolazione delle varie mafie.”

“In questo e’ essenziale attivita’ il coinvolgimento della societa’ civile in una logica collaborativa per formare gli anticorpi contro ogni abuso. Mi sento di assicurare da ministro dell’Interno il mio massimo impegno per garantire migliori condizioni di legalita’ ed una decisa azione di contrasto ad ogni forma di criminalita’ a tutela della collettivita’ e per affermare il libero esercizio dei diritti che la costituzione attribuisce ad ogni cittadino”.