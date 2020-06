Lamorgese: diniego questore a manifestazione 30 giugno Movimento Marcia su Roma

Roma – “Il 10 giugno scorso il questore di Roma, in relazione ad un altro evento preannunciato per il 30 giugno, ha emesso un provvedimento di diniego allo svolgimento della manifestazione del movimento ‘Marcia su Roma’. In ogni caso, qualora in assenza di significativi elementi di pericolo la manifestazione dovesse svolgersi nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito a manifestare, si assicura fin d’ora la predisposizione di un idoneo servizio di sicurezza”. Lo dice Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, nel corso del question time alla Camera.