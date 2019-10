L’annuncio di Raggi: 15 nuovi bus ecologici per periferia est di Roma

Dal deposito Tor Sapienza altri 15 mezzi ecologici a servizio dei quartieri Tor Pignattara, Prenestina e Centocelle

Roma – Nuovi bus a metano per il quartiere di Tor Pignattara e il quadrante est della città. La Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, insieme all’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, il presidente del Municipio V, Giovanni Boccuzzi e il presidente di Atac Paolo Simioni hanno presentato oggi i 15 nuovi bus ecologici arrivati nel deposito di Tor Sapienza. Fanno parte della fornitura di 227 mezzi acquistati su piattaforma Consip, fornitura che include 91 vetture a metano.

“Nuovi bus ecologici a servizio delle periferie. In questo caso potenziamo il servizio in quartieri come Tuscolano, Pigneto, Tor Pignattara, Prenestino e Centocelle, collegandoli a diverse stazioni della metro C e alla rete ferroviaria regionale. Ricordo che il prossimo anno arriveranno altri 97 nuovi autobus acquistati tramite Consip e che entro la fine del 2019 ne ordineremo altri per arrivare a oltre 700 nuovi mezzi. Andiamo avanti per rinnovare la flotta e ringiovanirla a vantaggio di tutti gli utenti del trasporto pubblico”, dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“I nuovi bus a metano andranno a potenziare linee di collegamento importanti come la 412, a beneficio di tutti cittadini della zona. La nostra priorità è un trasporto pubblico rinnovato e a misura di utente. Per questo stiamo destinando, dopo un vuoto di investimenti durato anni, importanti risorse che consentono di ringiovanire un parco mezzi che sconta un’età media di oltre 12 anni per un rilancio vero e duraturo del servizio di trasporto pubblico”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

Le caratteristiche tecniche. La fornitura prevede complessivamente 227 bus, 116 a gasolio (euro 6) da 12 metri e altri 20, sempre a gasolio da 10 metri. Le altre 91 vetture, da 12 metri, sono a metano. I mezzi sono a due e tre porte, hanno tutti la pedana manuale e il posto per i portatori di disabilità e contengono fino a 109 posti (i 12 metri a gasolio). Tutti i mezzi sono dotati di impianto antincendio, videosorveglianza, climatizzatori, sistema Avm di localizzazione e conta passeggeri, monitor multimediali e cartelli indicatori a led. I mezzi sono coperti da una garanzia di cinque anni.