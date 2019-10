LAntico Caffè Greco, Bordoni: Raggi e Franceschini devono intervenire, non va perso tassello importante del Centro

Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni:

L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco. Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino in modo clamoroso vincoli che garantiscono l’arte, la storia e la cultura. Non si possono, inoltre, mettere all’angolo le attività commerciali chiedendo canoni di affitto esorbitanti sestuplicandone l’affitto. Servono risposte chiare prima di perdere irrimediabilmente un altro tassello prezioso del Centro storico. Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Assemblea Capitolina