Lanzi-Sappia: ponticello via Sabbadino necessita urgente soluzione politica

Roma – “Il ponticello di via Sabbadino, uno snodo strategico per la viabilita’ dell’intero quadrante di Piana del Sole, necessita di un’urgente soluzione politica”. Lo dichiarano in una nota congiunta Gianluca Lanzi, candidato presidente del Pd per il Municipio Roma XI e Francesca Sappia, gia’ consigliera municipale.

“I cittadini del nostro Municipio- aggiungono- sono stanchi dei proclami che in questi anni la maggioranza capitolina ha fatto a riguardo, ora e’ il tempo delle soluzioni per uno snodo di collegamento fondamentale con l’autostrada Roma-Fiumicino e con la stazione ferroviaria. I fondi a bilancio coprono solo l’anno corrente, ma da quanto apprendiamo dal CBTAR nella convocazione della conferenza dei servizi mancano ancora il progetto definitivo e altri documenti fondamentali per procedere con l’approvazione dell’opera, quindi verosimilmente assisteremo a un ulteriore rinvio”.

“Viste le tempistiche, la conferenza dei servizi dovrebbe chiudersi a meta’ febbraio, non vorremmo che l’opera dovesse essere nuovamente rifinanziata, quindi urge che l’amministrazione provveda quanto prima e senza rinvii a mettere in atto tutto quanto necessario a una rapida risoluzione a un problema di viabilita’ cosi’ complesso”.