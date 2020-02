L’appello della Cina: urgono mascherine, tute e occhiali protettivi

Roma – La Cina ha bisogno “con urgenza” di mascherine, tute e occhiali protettivi: lo ha reso noto oggi a Pechino il ministero degli Esteri, durante una conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di coronavirus.

Secondo il governo, sempre attento a sottolineare la propria capacita’ di contrastare con i propri mezzi l’emergenza, a pieno regime nella Repubblica popolare e’ possibile produrre circa 20 milioni di maschere al giorno.

Fonti di stampa concordanti hanno confermato d’altra parte che i timori per la diffusione del virus hanno spinto in tanti, in un Paese di circa un miliardo e 400 milioni di abitanti, a fare incetta di mascherine per uso medico aggravando una carenza per il personale sanitario.

Secondo il ministero degli Esteri, a inviare aiuti e forniture mediche in Cina sono gia’ stati Corea del Sud, Giappone, Kazakistan e Ungheria. Sarebbero state inoltre avviate procedure per l’importazione di mascherine da altri Paesi europei e dagli Stati Uniti.

Le preoccupazioni per l’epidemia non riguardano pero’ solo la dimensione sanitaria. Oggi la riapertura delle borse cinesi e’ stata segnata da forti ribassi. Shanghai cedeva stamane l’8,7 per cento, Shenzhen il 9.