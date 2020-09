Largo Fellini, panchina rossa per condanna violenza su donne

Roma – “Per celebrare il centenario della nascita del Maestro Federico Fellini e per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, la Fondazione Sorgente Group – emanazione della holding del Gruppo finanziario-immobiliare Sorgente che fa capo a Valter Mainetti – propone nella piazza in cima a via Veneto un’installazione che restera’ fino alla fine dell’anno”. Cosi’, in una nota, la Fondazione.

“Creata su idea di Paola Mainetti, al vertice della Fondazione Sorgente Group, istituzione per l’arte e la cultura, l’opera- la Fondazione- si presenta come un elemento di arredo urbano e si compone di quattro panchine, di cui una rossa. Il 15 ottobre in occasione dell’inizio della XX Edizione della Festa del Cinema di Roma, l’installazione verra’ completata con un elemento artistico, fino a quel momento segreto, che rafforzera’ la carica simbolica della panchina rossa”.

Sottolinea Paola Mainetti: “L’iniziativa di Sorgente Group vuole contribuire ad esprimere un segnale fermo di condanna della Capitale contro ogni forma di sopraffazione e violenza sulle donne, che trova nella cultura, e soprattutto oggi nel Cinema, occasioni di riscatto”.