L’AS Roma vicina a tifosi over 75: kit sanitario e spesa a casa

Roma – Iniziativa della Roma calcio nei confronti dei tifosi giallorossi abbonati con piu’ di 75 anni. In questi giorni, infatti, la societa’ sta contattando i suoi tifosi piu’ anziani per annunciare che da venerdi’ iniziera’ a distribuire beni di prima necessita’, appunto agli over 75 che riceveranno cosi’ a casa un box di Roma Cares, contenente cibo e presidi sanitari utili, per proteggersi in questo periodo di emergenza per il Covid-19. La Roma ha gia’ comunicato l’acquisto di tre ventilatori polmonari per la terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani, otto nuovi letti dedicati allo stesso trattamento e cinque ventilatori polmonari per la terapia sub-intensiva. Inoltre, la squadra ha messo a disposizione una ulteriore somma di 200 mila euro, arrivando ad un totale di 460mila.