Lavori Astral su strade ex Provinciali, 100 mln contro buche nel 2019

Roma – Cento milioni di euro nel 2019 destinati a 120 bandi di gara aggiudicati a 100 aziende diverse per piu’ di 100 cantieri aperti per il rifacimento di una parte dei 680 km di strade ex provinciali prese in carico dalla Regione Lazio, dopo lo ‘scambio’ avvenuto con Anas a cui lo scorso anno sono stati ceduti circa 700 km strade regionali.

Protagonista di questa operazione l’Astral guidata da Antonio Mallamo che insieme al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mauro Alessandri, hanno presentato una sorta di bilancio consuntivo di oltre 100 interventi per un totale di oltre 50 milioni di euro di investimenti in manutenzioni straordinarie e 24 milioni per le quelle ordinarie.

Oltre a questi, sono previsti altri 19 milioni per i bandi in fase di pubblicazione e 16 milioni per i bandi in favore della ciclabilita’.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le strade della provincia di Frosinone (che interessa il 37% degli oltre 1.400 km di viabilita’ di competenza regionale) per oltre 18 milioni, per oltre 20 milioni di euro quelle nella provincia di Latina (quasi il 17% delle strade regionali), per oltre 14 milioni quelle della provincia di Roma (10% del totale stradale) e per oltre 8 milioni di euro sia quelle del viterbese sia quelle reatino (rispettivamente circa il 19 e il 17% del totale stradale regionale).

“C’e’ stato un investimento nei confronti dei comuni non con la logica del sovvenzionamento a pioggia ma realizzando i cantieri direttamente attraverso Astral- ha spiegato Alessandri- Siamo intervenuti gia’ in 150 comuni, su altri 60 lo faremo entro la fine del 2020 con 40 mln di investimenti. Da giugno 2019 c’e’ ne sono stati per 50 milioni, sono stati ultimati 37 cantieri per circa 9 milioni, sono in corso lavori per oltre 30 milioni relativi a 56 cantieri e siamo in aggiudicazione con la prossima apertura di altri 28 cantieri per altri 12 milioni. Inoltre, sono in pubblicazione altri bandi per 19 milioni. A questi 70 milioni ne aggiungiamo altri 24 milioni che Astral investe per la manutenzione ordinaria delle strade. Un pacchetto di poco meno di 100 milioni destinati alla rete viaria della nostra regione di competenza di Astral e interventi sui comuni”.

Tra i lavori principali conclusi spicca il ripristino del piano viabile di tratti della Monti Lepini (600mila euro), gli interventi di messa in sicurezza della Strada Regionale di Montecassino (quasi 340mila euro) o ancora i 300mila euro sulla Strada provinciale Sabina e i 300mila per creare un bypass al centro abitato di Montelibretti. E anche 1,5 milioni di euro circa per i lavori stradali e illuminazione nell’area FCA di Cassino. Il “fiore all’occhiello” di questi interventi e’ rappresentato dai lavori da 12 milioni di euro per l’asfalto green (a basse temperature utilizzando anche materiale rimosso) lungo 40 km della via Nettunense. Inoltre, Astral ha aderito al progetto “Ossigeno” e piantera’ su questa strada 1.000 nuovi alberi.

“Qui i platani sono malati e prima o poi (3 o 5 anni) andranno abbattuti- ha spiegato Mallamo- Ce ne sono 600 da abbattere per la sicurezza stradale perche’ sono malati. La scelta e’ stata quella di fare mille nuove piantumazioni, 400 in piu’ di quelle esistenti, in modo che questi alberi possano crescere e quando dovremo abbatterli avremo un gap in piu’ di 400 alberi”.

Nel primo semestre del 2020 partiranno invece i lavori per la realizzazione dello svincolo sulla Cassia all’altezza di Campagnano (circa 6 milioni di euro), importante primo esempio di utilizzo delle risorse derivanti dall’autovelox. In fase di pubblicazione spiccano i 6,5 milioni di euro per il rifacimento del manto stradale della Cisterna-Valmontone. Aggiudicata inoltre la progettazione del Sottopasso di Casabianca a Ciampino (14 milioni di euro) ed e’ in fase di progettazione il collegamento Canepina-Vallerano-Vignanello con la Orte-Civitavecchia (40 milioni di euro). Riprenderanno infine le conferenze di servizio per l’approvazione del completamento della Rieti-Torano (60 milioni di euro).

“Nella maggior parte dei casi gli utenti non si accorgono dei lavori perche’ preferiamo realizzarli di notte. Nelle arterie principali lavoriamo dalle 22 alle 6 del mattino, quando poi viene ripristinata la circolazione stradale- ha precisato Mallamo- I lavori sono squilibrati verso il sud del Lazio perche’ la situazione era la piu’ disastrata e poi oltre il 55% della rete che gestiamo e’ nelle province di Frosinone e Latina”.

Non solo interventi sulle strade ammalorate. “Da qui al 15 gennaio appalteremo i lavori legati all’organizzazione della Ryder Cup e poi ci ci saranno anche quelli per i mondiali di canottaggio a Sabaudia nel 2020- ha concluso Mallamo- Abbiamo tempi di gara brevissimi: 37 giorni per la pubblicazione dei bandi, 15 per assegnare e poi partiamo. Abbiamo i tempi di aggiudicazione per relativo appalto piu’ bassi di tutta Italia.

Utilizziamo competenze interne all’azienda supportate da 50 giovani ingegneri e architetti che lavorano con noi come stagisti e quindi i ribassi d’asta li utilizziamo per ulteriori lavori. In questo caso si e’ trattato di 100 milioni investiti per uno sviluppo di 133 milioni in opere”.