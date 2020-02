Lavori in Campidoglio, per sei mesi a rischio accesso sala stampa

Roma – In Campidoglio, la sala stampa dell’Assemblea capitolina e la sala del Carroccio, che ospita il pubblico nei giorni di ‘piena’ mettendo a disposizione un maxi-schermo, rischiano di restare off limits a giornalisti e cittadini per sei mesi, proprio in prossimita’ delle amministrative di Roma. A denunciarlo e’ il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi, che oggi ha consegnato una lettera al presidente dell’Aula, Marcello De Vito, per informarlo della situazione. “Apprendiamo occasionalmente”, scrive Pelonzi, che per lavori di ristrutturazione al terzo piano di Palazzo Senatorio “per almeno sei mesi le sale in oggetto, da sempre utilizzate per la funzionalita’ istituzionale dell’Assemblea capitolina e in particolare l’una dedicata all’attivita’ di informazione e divulgazione delle sedute dell’Assemblea stessa e delle comunicazioni dei consiglieri, l’altra a disposizione del pubblico in eccesso affinche’ possa seguire l’attivita’ dell’Assemblea e per gli incontri connessi con l’attivita’ dell’Organo e dei suoi componenti”, non potranno essere utilizzate per tali scopi perche’ dovranno ospitare i dipendenti esterni e interni dell’ufficio stampa capitolino.

Per il capogruppo dem “e’ del tutto evidente che l’occupazione di detti spazi limita il normale svolgimento del mandato dei consiglieri, l’attivita’ degli organi di informazione e la pubblicita’ delle sedute. Tutto cio’ premesso sono a chiederle, nella sua qualita’ di presidente, garante delle prerogative dell’organo assembleare e di tutti i consiglieri, di attivarsi immediatamente per impedire la sottrazione di tali essenziali spazi di funzionalita’ democratica all’organo assembleare tanto piu’ inaccettabile in prossimita’ delle elezioni amministrative prossime venture”, conclude Pelonzi nella missiva indirizzata a De Vito.