Lavori in corso su via Mattia Battistini. Nessun danno serio, la strada riaprirà in un paio di giorni

Lavori già iniziati sul tratto di via Battistini che ha risentito dell’eccezionale temporale abbattutosi sulla città durante la notte tra sabato e domenica. La strada sarà riaperta al traffico nel giro di un paio di giorni.

Il problema è stato determinato dalla capacità di ricezione del sistema fognario che pur avendo retto bene nella parte inferiore, non è riuscito a contenere l’eccezionale massa d’acqua che vi si è riversata.

A differenza di altri punti della città, in cui l’eccesso nelle condutture ha trovato uno sfogo alzando i tombini e fuoriuscendo in strada, in questo tratto la pressione non ha scalzato i chiusini, che sono del vecchio tipo e pesano circa 120 chili, per cui l’acqua si è incanalata nell’intelaiatura sotto la strada causando con la pressione la frattura dell’asfalto in alcuni punti.

“Ho effettuato personalmente il sopralluogo in mattinata – afferma l’Assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta – perché per me è determinante riportare le informazioni solo dopo aver verificato i fatti.

Tengo a precisare che quel tratto di strada non era ancora stato oggetto di alcun intervento di riqualificazione e che di conseguenza alcune insinuazioni riportate dai giornali sulla qualità di esecuzione dei lavori sono del tutto infondate, senza considerare che nel caso di interventi non eseguiti a regola d’arte, questa Amministrazione ha sempre applicato le penali previste dalla legge, proprio a tutela della qualità dei lavori e nell’interesse dei cittadini.

La forte pioggia della notte tra sabato e domenica è stato un evento eccezionale, anche se occorre prendere atto della possibilità che simili fenomeni si possano verificare con una certa frequenza. Ci stiamo occupando con impegno del rifacimento di tante vie importanti, e il progetto #Stradenuove lo dimostra, così come, via via, della riqualificazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche”.